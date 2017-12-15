Какие отечественные проекты поддерживает Банк развития Казахстана

На сегодняшний день в портфеле потенциальных проектов (pipeline) АО "Банк развития Казахстана" 28 инвестиционных проектов. Об этом рассказал председатель правления БРК Болат Жамишев, передает Zakon.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

По его словам, у БРК нет недостатка в проектах.

"Из 28-ми проектов - 11, на сумму 563 млрд тенге, относятся к программе индустриализации и 17 остальных проектов на 720 млрд тенге - в сфере энергетики, инфраструктуры и других областях", - отметил он.

Кроме того, добавил Жамишев, pipeline на сегодняшний день включает 6 предэкспортных операций на запрашиваемую сумму финансирования со стороны БРК 33,8 млрд тенге.

Глава БРК также рассказал о строительстве автозавода в Казахстане. Получить на это финансирование от банка рассчитывала компания "Азия Авто Казахстан".

"В январе они зашли к нам с заявкой, мы рассматривали этот проект, но он был достаточно большой, и экономика проекта предполагала финансирование дешевле, чем БРК с учетом господдержки предоставляет. Поэтому мы не могли поддержать такой проект, но не столько из-за этого, сколько из-за корректировки их собственных планов. Это предприятие сейчас за счет собственных средств строительством занимается плюс, поскольку они работают с АвтоВАЗом, они значительно скорректировали планы. Недавно мы снова встречались. Есть новый проект, значительно меньший по стоимости, по ставкам обычным для проектов в обрабатывающей промышленности. Теперь мы ждем, когда нам внесут все эти предложения, чтобы их рассмотреть", - сказал он.



В целом, уточнил Жамишев, подробную информацию по проектам БРК дает только тогда, когда уже принимает решения и приступает к его реализации.

Фото: interfax.kz