Многодетная беременная женщина едва не зарезала мужа-пьяницу

Женщина пыталась спастись от нападения и угроз мужа, но в итоге получила условный срок.

Мать пятерых детей, беременная шестым, приговорена Шемонаихинским районным судом к ограничению свободы на три года за то, что пырнула ножом своего мужа. Кроме того, осужденная должна до конца января будущего года возместить государству денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как следует из материалов районного суда, поздним вечером 12 октября супруг 35-летней Веры (имена изменены) вернулся домой пьяным и устроил скандал — требовал денег на продолжение банкета. Рылся в шкафах, разбрасывал вещи, а затем набросился с кулаками и отборной бранью на свою беременную жену. Это безобразие длилось два часа. Мужчина на короткое время успокаивался, но потом вновь начинал кричать и кидаться на супругу.

В первом часу ночи Вера не выдержала и вызвала участкового. Но и полицейский не спас положение. Выведенный во двор дебошир продолжал угрожать беременной супруге физической расправой.

Как позже пояснит в суде ответчица, в тот момент она испугалась за себя и здоровье еще не родившегося ребенка (она находилась на шестом месяце беременности). Женщина схватила лежавший на фундаменте дома кухонный нож и вонзила его в живот мужу. Медики диагностировали у мужчины ранение кишечника, желудка, а также внутрибрюшное кровотечение. Телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Пострадавший провел в больнице девять дней. Иск прокурора о возмещении в бюджет 268 556 тенге, затраченных на его лечение, суд удовлетворил полностью.

Вера признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет ограничения свободы с применением пробационного контроля. Осужденная также обязана возместить в доход государства процессуальные издержки в сумме 39 774 тенге.

Фото с сайта gazeta.a42.ru