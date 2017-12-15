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Врач извлек из живота женщины пинцет, пробывший там 25 лет

15 декабря 2017, 13:13

Факт обнаружения такого инородного предмета в теле женщины через огромное количество лет был зафиксирован впервые.

Доктор медицинских наук, врач-онкохирург тбилисского медицинского центра "Иннова" Ираклий Тодуа извлек из живота пациентки пинцет, оставленный другим хирургом в теле женщины 25 лет назад, передает ТАСС.

"В клинику обратилась женщина за помощью из-за совершенно другой болезни, посторонний предмет-пинцет мы обнаружили случайно, когда проводили томографию", - рассказал Тодуа.

Выяснилось, что 25 лет назад у пациентки была операция по удалению желчного пузыря. "Все эти 25 лет женщина не знала о том, что в животе было инородное тело, мы извлекли пинцет, пациент чувствует себя нормально", - сказал врач. Тодуа отметил, что "с точки зрения медицины ничего сверхординарного не произошло, подобные факты имели место в разное время и в разных странах".

В Грузии факт обнаружения такого инородного предмета в теле женщины через много лет после операции был зафиксирован впервые.

Тенгиз Пачкория.

Фото: vesti.ru.


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