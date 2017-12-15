В Кыргызстане милиционер пытал несовершеннолетнего

Милицейский начальник пытал 17-летнего парня, из-за этого у него пострадал слух. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана, передает kaktus.media.

Как уточняется, 14 июля 2017 года в прокуратуру Ноокенского района Джалал-Абадской области обратилась жительница села Бургонду Т. О. Она попросила принять меры к сотрудникам ОВД Ноокенского района, которые 11 июля 2017 года доставили ее 17-летнего сына в поселковое отделение милиции (ПОМ) и избили его там.

В ходе проверки было установлено, что в ночь с 10 на 11 июля в селе Ормон-Сай произошла драка, в ходе которой Эмиль (имя изменено) ударил ножом Улана (имя изменено). Пострадавшего доставили в больницу.

11 июля в 2.00 начальник поселкового отдела милиции забрал несовершеннолетнего из дома и доставил в ПОМ как свидетеля. Там он пытал его, чтобы получить показания. Милиционер продержал подростка восемь часов.

Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетний частично лишился слуха.

По данному факту 24 июля 2017 года прокуратурой Ноокенского района было возбуждено уголовное дело по статье "Пытки в отношении несовершеннолетнего" УК КР, а 5 декабря 2017 года начальнику ПОМ села Бургонду предъявлено обвинение по статьям "Пытки, совершенные в отношении несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР. Дело направлено в суд.

Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.