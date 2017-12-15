За 2 дня в Алматы за сбыт и хранение наркотиков поймали 24 человека

В Алматы за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» раскрыто свыше 200 преступлений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Напомним, что в городе с 12 по 15 декабря Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В период отработки полиция усилила работу по борьбе с наркобизнесом. За незаконное хранение и сбыт наркотических средств задержаны 24 человека. Двое из них в поле зрения стражей порядка попали одновременно.

"Причем, в обоих случаях торговцы были пойманы с поличным. Так, в Ауэзовском районе Алматы сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали мужчину, который длительное время занимался сбытом наркотических средств. В этот день гр. А. принес на сделку с покупателем 13 полиэтиленовых пакетиков с героином. Однако его планы потерпели фиаско. Задержанный - ранее судим, в настоящее время находится в изоляторе временного ДВД", - рассказали в полиции.

Также, при проведении оперативно-розыскных мероприятий около дома по ул. Бисебаева был задержан мужчина, который также планировал сбыть героин. В ходе задержания у него изъяли свыше 11 граммов «смертельного порошка». В настоящее время данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 297 ч. 1 УК РК, подозреваемый взят под стражу.

Не осталась без внимания полицейских и дорожная безопасность в городе.

"На основе анализа дорожно-транспортных происшествий обозначены акценты работы строевых подразделений дорожно-патрульной полиции на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. Отмечу, что личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. В частности, активизирована работа стационарных постов полиции, увеличена плотность нарядов", - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

За два дня отработки сотрудниками строевых подразделений дорожно-патрульной полиции было выявлено свыше двух тысяч правонарушений.

фото: novozybkov.su