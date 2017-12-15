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Феминистки открыли страшную тайну Санта Клауса

15 декабря 2017, 14:04

Пост в Twitter собрал более 670 тысяч лайков, 204 тысячи ретвитов.

В сети обратили внимание на Twitter студентки из Нью-Йорка Кэт Рейнольдс (Cat Reynolds), которая выдвинула теорию гендерной принадлежности оленей Санта Клауса. «Самцы северных оленей сбрасывают рога в зимний период, а самки нет. На самом деле сани Санты тащит команда сильных, мощных и недооцененных женщин. Вперед, девушки! Я с вами», — заявила она.

Пост Рейнольдс собрал более 670 тысяч лайков, 204 тысячи ретвитов и привлек множество солидарных с девушкой пользователей сети, которые наперебой принялись благодарить ее за открытие «страшной тайны» и поддерживать самок северных оленей. «Сегодня я узнала, что все олени Санты — девушки. Честно говоря, никогда не чувствовала в себе столько сил», — призналась одна из подписчиц Рейнольдс.

«Вот вы знали, что самцы оленей сбрасывают рога в декабре? А это означает, что сани Санты везут независимые и сильные оленихи, которых несправедливо принимали за мужчин», — поддержала ее другая, прикрепив у посту хештеги #сексизмвезде и #женщинычертовскисильны.

Несмотря на это, многим не понравился феминистический настрой подписчиц Рейнольдс. Они начали издеваться над якобы выдуманными оленихами и публиковать тематические шутки. «Ну хорошо, что хоть Санта мужик. Без него эти "девочки" даже и не догадались бы в какую сторону им надо скакать», — посмеялся пользователь с ником SoCalAustin.

Некоторые начали доказывать девушкам, что все олени Санта Клауса кастрированы, и поэтому перестают избавляются от рогов в зимний период.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Kacper Pempel / Reuters.


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