В Шымкенте введена в эксплуатацию новая школа на 1200 мест

В целом по Южно-Казахстанской области в этом году на строительство 83-х объектов образования выделено 29,8 млрд. тенге.

Сегодня в административно-деловом центре города Шымкент введена в эксплуатацию новая школа на 1200 мест, оборудованная по современным стандартам, передает пресс-служба акима ЮКО.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, присутствовавший на церемонии открытия школы №130, отметил, что новая школа открыла свои двери в преддверии Дня Независимости и богата новыми инициативами.

«Для повышения уровня образования необходимо уделять внимание качеству строительства школ. Данное образовательное учреждение построено по этому принципу. Для детей созданы все условия для ведения здорового образа жизни. Здесь расположены три спортивных зала и мастерские. Ученик получивший образование, уже получает определенные навыки. Все это - результат политики Главы государства», - сказал аким области.

Отметим, что школа построена и сдана в эксплуатацию в рамках программы «Нұрлы жол». В ней расположены 61 учебных классов комнаты, а также современные кабинеты биологии, физики, химии, информатики, мультимедийные лингафонные кабинеты, библиотека, столовая, актовый и спортивный зал. Кроме того, предусмотрены мастерские отдельно для девочек и мальчиков.

В целом по Южно-Казахстанской области в этом году на строительство 83-х объектов образования выделено 29,8 млрд. тенге. Из 32 запланированных объектов на сегодняшний день сданы в эксплуатацию 28. Строительство оставшихся 50 объектов переходящие на следующий год.

Стоит отметить, что из 82 объектов - 67 школ, 10 дополнительных пристроек к школам, 2 вновь построенные, 1 колледж и 2 дополнительные пристройки к колледжам.



Фото: Пресс-служба акима ЮКО