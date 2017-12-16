В Астане произошел пожар на рынке, передает Zakon.kz. Информацию подтвердил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

В 13-30 поступило сообщение о том, что на рынке «BIG Шанхай» произошел пожар. По прибытию стало известно, что происходит горение кровли складского помещения и строительные материалы.

Пожар локализован в 13-56 и ликвидирован в 14-07. Площадь пожара составила 120 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 40 пожарных и 10 единиц специализированной техники.

Фото: КЧС МВД РК