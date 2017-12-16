Путин поздравил Назарбаева и народ Казахстана с Днем Независимости

Глава России уверен в дальнейшем укреплении партнерства и союзничества между двумя странами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня Независимости, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и ее весомый вклад в решение актуальных международных проблем, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также в рамках Астанинского процесса.

Глава РФ высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, как на двусторонней основе, так и в контексте набирающих обороты евразийских интеграционных процессов.

Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Михаил Климентьев