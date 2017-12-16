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Сагинтаев представил коллективу министерства сельского хозяйства нового министра

16 декабря 2017, 16:13

Перед министерством стоят очень важные задачи, в том числе по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев представил коллективу МCХ РК нового министра сельского хозяйства – Умирзака Шукеева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

«Указом Главы государства заместителем Премьер-Министра РК – министром сельского хозяйства назначен Шукеев Умирзак Естаевич», — сообщил Премьер-Министр.

Бакытжан Сагинтаев поблагодарил Аскара Мырзахметова за совместную плодотворную работу и отметил его вклад в развитие сельского хозяйства страны.

«Перед министерством стоят очень важные задачи, в том числе по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса, — отметил Премьер-Министр, представляя Умирзака Шукеева. — Как сказал Глава государства в своем Послании народу Казахстана, аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Президент поручил обратить особое внимание на обеспечение роста переработки сельхозпродукции, урожайности, производительности труда и увеличения экспортных возможностей отрасли. Министерство сельского хозяйства должно усилить и ускорить темпы в работе. Главный приоритет — выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции».

Сагинтаев пожелал успехов новому министру и коллективу министерства и отметил, что необходимо сконцентрироваться и активно приступить к реализации поставленных задач.


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