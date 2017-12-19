В Талдыкоргане задержали вооруженного обрезом мужчину

В свое оправдание задержанный мужчина заявил, что обрез нашел во время пастьбы и якобы нёс его сдать в полицию.

Вооруженный мужчина задержан в районе одного из дачных массивов Талдыкоргана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

В областном ДВД сообщили следующее: «Обоснованные подозрения у полицейских вызвала нервозность мужчины, проявленная им при появлении патрульной автомашины. Подозрение подтвердилось, так как при личном досмотре у задержанного, оказавшегося 30-летним местным пастухом, обнаружили обрез двуствольного охотничьего ружья, 16-го калибра, со сбитыми регистрационными номерами. Огнестрельное оружие мужчина прятал в обычном целлофановом пакете».

В свое оправдание задержанный мужчина заявил, что обрез нашел во время пастьбы и якобы нёс его сдать в полицию.

Факт изъятия оружия зарегистрирован полицейскими в ЕРДР (единый реестр досудебного расследования) по ст. 287 ч.2 УК РК. Теперь пастуху, согласно указанной статье, грозит крупный денежный штраф, исправительные работы, ограничение свободы до одного года либо ее лишение на тот же срок.

Изъятый обрез направлен на баллистическую экспертизу. В отношении подозреваемого на время расследования применена мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».

Правоохранители напоминают, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств является уголовно наказуемым деянием. Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Не признается добровольной сдача предметов, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Фото с сайта inform.kz