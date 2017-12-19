В Швеции 17-летнюю девушку изнасиловали и подожгли ей половые органы

В шведском городе Мальме группа молодых людей изнасиловала 17-летнюю шведку, а затем подожгла ей вагину. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил пользователь Twitter PeterSweden‏.

Он отметил, что об изнасиловании написали многие шведские СМИ, включая Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet и Sydsvenskan, однако указал, что в их материалах нет упоминания травмирования половых органов девушки огнем. По словам PeterSweden‏, информацию об этом он получил от жителей Мальме.

Изнасилование произошло в конце прошлой недели на детской площадке в центре города и стало третьим инцидентом в городе за последний месяц. В связи с этим полиция Мальме порекомендовала девушкам не появляться на улице в одиночку в темное время суток (световой день в Мальме в декабре кончается около 16 часов).

В сентябре глава регионального отделения шведской Левой партии Патрик Лильеглод заявил, что летом этого года подвергся изнасилованию за свои убеждения. «Меня жестоко избили и изнасиловали, угрожая ножом. Они [преступники] говорили, что таким, как я, левым ********* (пассивным гомосексуалистам — прим. «Ленты.ру») это должно нравиться, и назвали меня предателем», — пояснил пострадавший.

Фото: TT News Agency / Reuters. Источник: Лента.ру