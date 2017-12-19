Жители Астаны жалуются на ужасный смог

Смог из-за безветренной погоды уже несколько дней не рассеивается и накрыл Астану.

Пользователи популярной в Facebook группы "Астана – Что? Где? Когда?" жалуются на нависший над столицей смог, передает Zakon.kz.

Участники сообщества делятся фотографиями и видео смога, накрывшего столицу. Некоторые сравнили город со столицей Монголии Улан-Батором, страдающим от смога зимой.

"Умный высокотехнологичный Астана и слаборазвитый Улан-Батор, столица Монголии, тут не уступает друг другу по угольному смогу. Печально, но это факт. С наступлением холодов в Улан-Баторе задыхаются от смога, как и высокотехнологичной Астане", — пишет в группе пользователь Ержан Нурединов.

По фотографиям, опубликованным в группе, понятно, что смог над городом появился еще пару дней назад. Сами горожане предполагают, что причина его появления - частный сектор, который отапливается углем, и просят побыстрее газифицировать столицу.

Несколько дней назад в Астане установилась безветренная погода.

Также астанчане сетуют, что проблема со смогом появляется каждый год, но этой зимой она заметна больше обычного.

Столичные власти проблему смога пока никак не комментируют.

Фото: соцсети