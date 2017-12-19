Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В России разбился самолет, погибли четыре человека

19 декабря 2017, 17:21

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара, пишет РИА Новости.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.

По предварительным данным, в ЧП погибли четыре человека, один из них ребенок. Еще одиннадцать человек пострадали, они доставлены в окружную больницу. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются. Всего на борту самолета находились 13 пассажиров и двое летчиков.

Среди пассажиров находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Фото: РИА Новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...