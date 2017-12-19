В России разбился самолет, погибли четыре человека

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара, пишет РИА Новости.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.

По предварительным данным, в ЧП погибли четыре человека, один из них ребенок. Еще одиннадцать человек пострадали, они доставлены в окружную больницу. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются. Всего на борту самолета находились 13 пассажиров и двое летчиков.

Среди пассажиров находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Фото: РИА Новости