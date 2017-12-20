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Началась реализация квартир через интернет в ЖК «Жерұйық» в городе Атырау

20 декабря 2017, 11:41

Заявки на приобретение квартир будут приниматься через веб-сайт www.fnsk.kz.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» начал реализацию квартир через интернет в аренду с выкупом в ЖК «Жерұйык» по государственной программе «Нұрлы жер». Жилой комплекс расположен в г. Атырау, мкр. Нурсая, проезд 2.

Дата и время начала приема заявок: 11 декабря 2017 года в 10.00 (по времени Астаны).

Дата и время окончания приема заявок: 08 января 2017 года в 10.00 часов (по времени Астаны).

Основными критериями приобретения жилья через механизм аренды с выкупом являются:

• отсутствие жилья и/или отсутствие сделок с недвижимостью за последние 36 (тридцать шесть) месяцев в г.Атырау, либо улучшение жилищных условий;
• достаточный уровень платежеспособности, позволяющий оплачивать ежемесячные арендные платежи;
• ранее Заявитель не приобретал жилье по Программе жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению арендное жилье с выкупом;

Заявки на приобретение квартир будут приниматься через веб-сайт www.fnsk.kz.

В установленный срок все зарегистрированные пользователи получат возможность отправить заявку на приобретение квартиры через аренду с выкупом. Очередность формируется автоматически по времени приема заявки. При этом заявка подается на определенный тип квартир.

п/п Тип квартиры Максимальная площадь по типу (кв.м.) Количество комнат Количество квартир Максимальная цена ежемесячного арендного платежа по типу - 15 лет, тг/месяц

В случае заключения договора аренды с выкупом на меньший срок (5, 7 или 10 лет), арендный платеж будет пересчитан в сторону увеличения.

Более подробно с планировками квартир и местом расположения жилого комплекса ЖК «Жерұйық» можно ознакомиться на сайте www.fnsk.kz или по телефону 8 (7172) 91-90-70.


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