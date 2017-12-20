Назначен замдиректора Службы внешней разведки "Сырбар"
Об этом сообщается на сайте президента.
Распоряжением Главы государства Найзабеков Бахытжан Еренсизович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Служба внешней разведки Республики Казахстан — «Сырбар» (каз. Сыртқы барлау қызметі) — непосредственно подчинённый президенту Казахстана специальный государственный орган, являющийся составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета Республики Казахстан.
Образована указом президента от 17 февраля 2009 года после расформирования службы «Барлау», которая была полностью преобразована и модернизирована. Служба внешней разведки Казахстана является наиболее засекреченной и полностью компетентной структурой в системе безопасности Казахстана.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.