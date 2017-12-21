Отработка по пиротехнике началась в Алматы

С 19 декабря 2017 года по 3 января 2018 года в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», в проведении которого задействованы сотрудники подразделений административной полиции, местной полицейской службы и органов гражданской защиты ДЧС, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Целью мероприятия служит обеспечение общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.

«Ежегодно производятся и завозятся в Алматы различные виды пиротехнической продукции. Поэтому, в целях исключения травматизма среди детей, акцентировано внимание нарядов полиции, заступающих на службу по охране общественного порядка, участковых инспекторов полиции, а также школьных инспекторов полиции на пресечение использования пиротехнических изделий несовершеннолетними, в том числе на территориях учебных заведений. Проводится работа по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом. ОПМ «Пиротехника проводится ежегодно в канун новогодних праздников, о результатах мы сообщим дополнительно», - сообщил начальник Управления административной полиции полковник полиции Жандос Мураталиев.

Полиция Алматы также напоминает об условиях хранения и реализации пиротехнической продукции:

Пиротехнические вещества и изделия бытового назначения розничной торговли продаются в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими веществами и изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических веществ и изделий по массе брутто на каждые 25 кв.м. торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 кв.м. допускается хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических веществ и изделий бытового назначения по массе брутто.

Помещения, в которых осуществляется реализация пиротехнических веществ и изделий бытового назначения располагаются в местах, не создающих препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических веществ и изделий бытового назначения оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

В торговых помещениях витрины с образцами пиротехнических веществ и изделий бытового назначения обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических веществах и изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.

Пиротехнические вещества и изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими веществами и изделиями бытового назначения не допускаются.

В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических веществ и изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим веществам и изделиям бытового назначения исключается.

фото: 02.mchs.gov.ru