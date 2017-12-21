В ЮКО с переломанными руками и челюстью нашли повешенной мать двоих детей

Государственные экспертизы и родственники обвиняемого мужа твердят об обратном. Несмотря на множественные синяки, гематомы и переломы на теле женщины, вердикт судмедэспертов гласит — смерть наступила от механической асфиксии при повешении, и ни о каком убийстве здесь речи идти не может, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Почти год Изатай Мавланкулова не может добиться справедливого решения от правоохранительных органов. В январе её 31-летняя дочь была найдена повешенной в доме мужа. Согласно первоначальной версии полицейских, девушка наложила на себя руки на почве нервного срыва. Родственники погибшей с этой версией категорически не согласны. По их словам, на теле Юлдуз не осталось живого места: многочисленные ссадины, кровоподтеки и гематомы. Во всем виноват Жаркынбек — муж несчастной, в один голос заявили родные.

Изатай Мавланкулова, мать погибшей:

«В этот день я созвонилась с дочкой. Юлдуз мне рассказала, что ей звонила вторая жена ее мужа и кричала на нее. Говорила, чтобы собирала вещи и забрала детей из дома. Они всячески давили на ее психику, чтобы она наложила на себя руки. Но, из-за того, что она этого не сделала, муж сам убил ее. У нее руки были переломаны, ребра и челюсть, врачи написали что у нее был отек мозга и легких. Внутренние органы тоже повреждены. Как с такими травмами человек может повесится?»

Согласно заключению двух судебно-медицинских экспертиз, женщина умерла от асфиксии. Родственники уверяют, что эксперты и полицейские в сговоре. Дабы добиться справедливости, родственники Юлдуз решили провести эксгумацию тела. И тут начались новые проблемы.

Изатай Мавланкулова, мать погибшей: «Сайрамская экспертиза и Сайрамский РОДВ, все они смотрят на деньги. У него отец богатый, он все деньгами решает. У полиции нет ни капли совести, все коррупцией занимаются. Никто не работал с нашим делом. Когда мы подали заявление на эксгумацию, они постоянно откладывали. То у них дождь шел, то снег, то еще что-то. В конце концов дело, вообще, оказалось полностью пустым…».

Чтобы узнать позицию обвиняемой стороны съемочная группа телекомпании Отырар отправилась в дом, где произошла трагедия. В жилище — никого. Нам удалось лишь связаться с братом обвиняемого. В телефонном разговоре мужчина выражает свое несогласие с обвинениями. По его словам, все что говорит мать погибшей — клевета, а фотографии и видео — всего лишь компьютерная графика и спецэфекты.

Маулиддин Мухиддинов, брат обвиняемого: «Мой брат никого не убивал. Его жена сама повесилась. Можете у всех соседей спросить. А то, что там у них видео и фото, это все монтаж, ничего такого не было. И вообще, сейчас полицейские проводят односторонне расследование, нашу позицию никто не рассматривает. Дело туда-сюда кидают».

Спустя 9 месяцев после происшествия Жаркынбека все-же взяли под стражу. По итогам дополнительной экспертизы, проведенной после эксгумации осенью этого года дело было переквалифицированно с «Доведение до самоубийства» на «Убийство».

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается. У Юлдуз остались двое несовершеннолетних детей.