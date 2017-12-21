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В Казахстане сократилось число выпускников с «красным» дипломом

21 декабря 2017, 09:57

Всего выпущено на 5% меньше специалистов, чем в прошлом году.

Число выпускаемых специалистов высшими учебными заведениями, обучавшихся на дневной форме, в текущем учебном году достигло четырехлетнего минимума. За 2017/2018 учебный год выпущено 82,8 тысячи человек, или на 5,1% меньше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Менее значительное число выпускников было зафиксировано в 2013/2014 учебном году.

На фоне роста стоимости обучения сокращается само число желающих обучаться полный день в вузах страны. В этом году в высшие учебные заведения поступило 101,3 тысячи человек, или на 4,1% меньше, чем год назад.

Как отмечается в исследовании, сами вузы стараются усилить качество обучения, ужесточая оценку знаний своих выпускников. В этом году итоговую государственную аттестацию прошли 83,4 тысячи выпускников, обучавшихся на дневной форме. Это на 4,4% меньше, чем было в прошлом году. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

При этом диплом с отличием получили только 14,2% всех прошедших госаттестацию выпускников. На этом фоне увеличилось число выпускников, получивших по итогам экзаменов "отлично" или "хорошо" - с 43,4% до 56,9%.

В тренде наиболее востребованных среди абитуриентов специальностей по-прежнему общая медицина, иностранные языки и юриспруденция - за год число принятых на дневную форму обучения по данным специальностям увеличилось на 952, 643 и 482 человека, соответственно.

Однако конкуренция между учащимися в процессе обучения данным специальностям достаточно высокая, как и качество отбора: в этом году по общей медицине выпустилось на 79 человек меньше, чем год назад, по иностранному языку (2 инязыка) - на 249 человек, по юриспруденции - на 552 человека меньше.


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