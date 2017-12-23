Нумеролог рассказала, чего ждать казахстанцам в 2018 году

Удача ждет тех, кто настроен на позитивное мышление и на хорошее настроение.

Известный нумеролог Анар Аман рассказала что 2018 год не для одиночек.

Согласно нумерологии, число следующего года - 2. Эта цифра представляет собой дипломатию, единство, интерес и лояльность. Уходящий 2017 год был плодотворен для тех, кто хочет открыть свое дело, отличится своими навыками. А в 2018 году все будет наоборот.

"Перед теми, кто хочет быть отделен или ищет уединения появится барьер, ведь собака требует тепла, гармонии, взаимного уважения и уважения друг к другу. Надо отметить что это очень хороший год для создания семьи. Число 2 в нумерологи отвечает за энергию. Поэтому многие будут желать уюта и домашнего тепла. Одинокие встретят своих вторых половинок, а влюбленные решать построить семью", - говорит Анар Аман.

По словам нумеролога, год собаки очень плодотворен для творческих личностей, например художники найдут новое вдохновение, а артисты смогут создать хорошие дуэты. Однако эта цифра имеет отрицательные стороны. В каждом случае все должно быть продумано, согласовано и разрешено мирным путем.

"Как говорится, надо будет «семь раз отмерить и один раз отрезать», иначе все может обернуться плачевно. Этот год также хорош для психологов и астрологов", - отмечает Анар.

"Этот год будет не таким, как другие"

В ближайшие пять лет казахстанское партнерство с другими странами будет находится на очень высоком уровне. Нашу страну будут поддерживать в проектах и глобальных целях ведущие страны мира.

"Пока, как нумеролог, я не вижу отрицательного ритма такого, как несогласие, конфликт или застой. Только правильный ритм. В целом, 2018 год станет успешным для казахстанского народа. Благосостояние наших соотечественников увеличивается и улучшается", - рассказывает нумеролог.

По словам Анар, позитивные и негативные события в мире не обойдут и Казахстан. Однако у нашей страны также есть потенциал и ресурсы, чтобы противостоять любым препятствиям.

"Мы являемся частью всего этого мира, поэтому ясно, что мы не можем оставаться вне глобальных событий. Стране покровительствует планета Юпитер", - считает нумеролог Анар Аман.

"Собака любит правила"

"Год Собаки требует от людей трудолюбия, честности и тогда все намеченные цели сбудутся. Удача ждет тех, кто настроен на позитивное мышление и на хорошее настроение. Собака не прощает лживых людей и к концу следующего года каждому воздастся по заслугам. Однако те, кто умеет держать обещания и выполнять то, что должен, обретут свое счастье", - предсказала нумеролог.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан