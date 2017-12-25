Профессор: Все лидеры деструктивных культов - патологические мошенники

Для них религиозные идеи служат лишь ширмой, за которой прячется жажда власти и материальной наживы.

Деструктивные течения опасны для человека многоуровневым обманом и психологическим насилием. Все лидеры псевдорелигиозных организаций и культов являются патологическими мошенниками и получают непосредственную экономическую выгоду от своих последователей, заявила в интервью Zakon.kz доктор философских наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Карлыгаш Борбасова.

- Карлыгаш Молдагалиевна, сейчас много говорят о деструктивных псевдорелигиозных организациях. Откуда они появились на постсоветском пространстве, ведь в бытность СССР их практически не было.

- Интенсивное и массовое распространение псевдорелигиозных движений, оккультных школ, религиозных образований нетрадиционной направленности, вероучение которых, чаще всего, имеют асоциальную основу, появилось в СНГ в 90-е годы. Ученые считают, что одним из основных факторов данного явления следует признать то, что после семидесяти лет правления атеистической идеологии общество в значительной своей части духовно дезориентировано и находится в плену у самых примитивных верований и суеверий. Во времена советской власти преследовались любые религиозные проявления, ее место занимала коммунистическая идеология, в результате большинство народа оказалось религиозно безграмотным. У многих накопилась естественная жажда духовности и потребность в религии, и в условиях отсутствия религиозных традиций, люди нередко обращались в поисках веры к совершенно неизвестным верованиям и религиозным образованиям.

С началом перестройки последовал период экономической депрессии в обществе, резко снизивший уровень материальных и социальных возможностей многих казахстанцев. Этот процесс вызвал потерю чувства себя, затруднение в приспособлении к собственной роли в изменившемся окружающем мире. Люди остро ощутили пустоту жизни, потребность в духовной пище. Средства массовой информации публиковали разные материалы, связанные с духовной жизнью людей. И была одна позиция, что любая духовность является благом, и что любая дорога ведет к Богу. Общественное мнение с готовностью признало, что всякая религия является положительным феноменом, и что никто не смеет препятствовать праву гражданина исповедовать любую из них и стать членом любой религиозной организации.

- Все это и явилось подпиткой для появления религиозных деструктивных течений?

- Верно, все это явилось питательной средой и благодатной почвой для зарождения, распространения и развития религиозных формирований, практическая деятельность которых носит деструктивный характер. В этот период в Казахстан с Запада хлынул поток разнообразных религиозных учений, распространение которых не контролировалось. Новые религиозные движения успешно занимались миссионерской деятельностью до 2011 года.

Определенное время практически не формировалась оценка сущности и роли религии, что религиозность может быть не только положительной, но и отрицательной, что в мире существует громадное количество опасных религиозных образований и что многие из них могут быть глубоко деструктивными по существу.

Применительно к подобным религиозным группам в литературе и СМИ зачастую используется термин «секта», хотя это, по существу, в корне неверное определение. «Секта» (лат. secta - образ жизни, учение, направление, школа, шайка) имеет две возможные этимологии: либо от sectare - отсекать, разделять, либо от sequi - следовать за кем-либо, повиноваться, быть в услужении. По существу, сектами можно назвать большинство новых религиозных движений как выходцев из (ответвлений) каких-либо традиционных религий, и это слово не несет в себе характеристики такой организации как чего-то плохого. Напротив, религиозные секты могут оказывать культурообразующее влияние на традиции народов, сами, постепенно превращаясь в традиционные религиозные движения.

Но среди всей массы религиозных движений есть целый пласт таких, деятельность которых идет вразрез со светскими законами - АУМ Синрике, Белое Братство, Дети Бога, Народный храм, Аль-Каида, Хизб-ут-Тахрир и другие, или доктрины которых прямо призывают к насилию над людьми из внекультового социума, например, Церковь сатаны и так далее. То есть религиозных объединений деструктивного характера, в которых царят жесткие тоталитарные порядки. Поэтому более приемлемым будет использование введенных в последние десятилетия в западных странах новых терминов – тоталитарные секты или деструктивные культы.

- Что такое деструктивное религиозное объединение?

- Это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению к естественному духовному, психическому и физическому состоянию личности, осуществляющая призывы к насилию, вседозволенности, к разжиганию межрелигиозной и межнациональной розни, побуждающая к отказу от исполнения гражданского долга, семейных обязанностей, норм общественного порядка, нравственности и морали. Вот что такое деструктивная организация.

Вместе с тем, “тоталитарная секта” представляется понятием более широким, чем “деструктивный культ”, так как охватывает не только религиозные группы и подразумевает определенные социально-психологические и организационные характеристики отношений в любой сфере жизнедеятельности. Общими свойствами тоталитарных сект являются, во-первых, претензии на истину в последней инстанции, требования полной свободы распространения своей «духовности» на нашей территории, агрессивная нетерпимость или, по меньшей мере, снисходительно-пренебрежительное отношение к традиционным религиям. И не только к ним, но и к национально-духовным ценностям. Это одна из причин, почему тоталитарные секты называют деструктивными.

Во-вторых, внешняя благопристойность: все культовые новообразования провозглашают только самые добрые цели, имеют завлекательные названия.

В-третьих, эзотеричность - сокрытие истинных целей и последствий своей деятельности. В-четвёртых, целенаправленное искажение священных текстов с их подгонкой под свои догмы. В-пятых, использование методов «психотехнологии» и жесткая изоляция своих адептов от доступа иной информации. Затем активный прозелитизм как неотъемлемая обязанность учеников вовлекать в секту новых членов.

И, наконец, общим свойством культовых новообразований является меркантильный, и даже политический интерес элиты секты, стремление иметь своих агентов во властных структурах. При всём этом, ни одна из сект не несёт каких-либо нравственных ценностей, которые не были ранее известны; отличия между сектами в основном в культивировании поклонения собственным богам, в ритуалистике (что можно или нельзя есть, с кем и как вступать в брак), а также в обозначении дня «конца света», связей с «высшим разумом», возможностей «жизни после смерти» и т.п.

- Что является критерием принадлежности группы к тоталитарным сектам?

- Таких критериев, признаков множество. Например, гуруизм – абсолютная власть обожествленных лидеров и их приближенных. Построение по принципу пирамиды и особая жесткая дисциплина и организация. Обман или сокрытие части важной информации об организации при вербовке новых членов. Наличие секретных вероучений, ритуалов и тайных уровней посвящения. Эксплуатация членов. Нравственным считается то, что полезно секте. Использование особых психологических методик по реформированию мышления и контролированию сознания своих членов.

К психологическим методикам по реформированию мышления и контролированию сознания, в частности, относятся внушение абсолютно негативной оценки прошлой жизни адепта; обрыв информационных связей завербованного в секту с внешним миром; интенсивная и постоянная индоктринация (обязательное штудирование печатных пособий секты или, когда это невозможно, просмотр и непрерывное прослушивание проповедей в записи; разрыв родственных и дружественных связей; формирование черно-белой («друзья-враги») парадигмы мышления; групповое давление; использование психологических методов эмоционального контроля; внушение недоверия к рациональному мышлению; использование приемов «остановки мышления», например, посредством повторения мантр; использование гипноза, самогипноза и психотехник, ведущих к состоянию транса, например, интенсивных медитаций. А также контроль языка через введение нового словаря и/или изменение значения общеупотребительных слов; введение ограничений в питании и сне; контроль межполового общения от полного его запрета или назначения супруга до предписания извращений и проституции; -внушение чувства вины перед организацией и фобии выхода из секты.

- Так что делает культовые организации, течения, группы опасными и разрушительными для личности?

- Деструктивной, то есть опасной и разрушительной для личности, группу делают не заявляемые ею открыто религиозные, политические или «психотерапевтические» концепции, хотя и в них можно найти немало опасных элементов, а многоуровневый обман и психологическое насилие.

Преступный характер деструктивных культов хорошо замаскирован и лишь иногда прорывается наружу такими страшными событиями, как массовая гибель их членов. Тому в истории человечества много примеров. Несмотря на различия в «учениях» и образе жизни, все тоталитарные организации имеют общие признаки своей деятельности. К ним относятся претензии на исключительную мудрость, божественность, требование беспрекословного согласия с властью лидеров и полная подчиненность им. Эта подчиненность необходима даже и в том случае, если лидер значительно меняет доктрину секты или ведет аморальный образ жизни.

У культистов формируется тоталитарное мировоззрение, что приводит к преобладанию групповых интересов над личными и развитию синдрома «мы/они», разделяющего мир на два враждебных лагеря: «мы» (культисты) и все остальные люди, не принадлежащие к данному культу. Групповая воля оказывается выше воли индивидуальной, внушается чувство элитарности, культ - хороший, мир вне культа - плохой, спасения в нем нет, а значит, и нет пути назад.

Для всех культов характерна вера в то, что их верование представляет абсолютную истину. Поддерживается клевета на критическое мышление, рациональную и умственную деятельность как на нечто чуждое или пагубное. Для многих культов характерным является разрыв с семьей друзьями, прошлыми интересами, работой, учебой. Все мысли и влечения концентрируются на жизни и общих интересах культа.

- Итак, подытожим нашу беседу: в чем конкретно кроется опасность деструктивных культов и псевдорелигиозных организаций?

- Их опасность заключается в том, что последствия воздействия на личность, группу людей являются зачастую необратимыми. Человеку может быть нанесен существенный вред физическому и психическому здоровью, вследствие чего развиваются различные заболевания, происходит разрушение нравственного облика человека, традиционных ценностей и идеалов.

Кроме того, человеку наносится материальный ущерб, поскольку деятельность псевдорелигиозных организаций связана с получением, прежде всего, материальной выгоды от ее членов (продажа квартир, иного имущества, вложение средств в развитие организации). То есть происходит завладение сознанием человека с целью завладения его имуществом и денежными средствами.

Все лидеры псевдорелигиозных организаций и культов являются патологическими мошенниками и получают непосредственную экономическую выгоду от своих последователей. Для них религиозные идеи фактически служат лишь ширмой, прикрытием, за которыми прячется жажда власти и материальной наживы.

Торгын Нурсеитова