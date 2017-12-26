Назарбаев: Государство не должно давать бесплатные квартиры никому

Если ты нигде не работаешь, сидишь дома и хочешь, чтобы тебе на тарелочке квартиру принесли, то такого нет - Президент.

Президент Назарбаев в интервью казахстанским СМИ объяснил, почему государство не обязано предоставлять населению бесплатное жилье, передает Zakon.kz.

По словам главы государства, все страны имеют жилищную проблему.

"Наша страна самая не урбанизированная. У нас почти 40% населения живет в сельской местности, хотя на село работают всего 20%. Они двигаются в города. Смотрите, сейчас, у нас есть жилстройсбережение: человек собирает 50%, остальное банк дает в кредит. Он покупает свою квартиру и начинает рассчитываться. Второй вопрос, мы даем местным исполнительным органам деньги: построй, дай в кредит желающим. Он получает, начинает платить арендную плату, как квартплату мы платили когда-то. И эта оплата так накопится, что она окупит стоимость этой квартиры. Для нуждающихся есть аренда без выкупа - для инвалидов, ветеранов войны. Кроме того, есть индивидуальное жилищное строительство", - сказал Назарбаев.

Президент отметил, что жилье может иметь лишь тот, кто работает.

"Если ты нигде не работаешь, сидишь дома и хочешь, чтобы тебе на тарелочке квартиру принесли, то такого нет. Сейчас в рыночных условиях государство не должно и не может давать бесплатные квартиры никому. Другое дело, государство помогает таким людям, снижает процентную ставку. Это и есть оказание помощи для малообеспеченным, многодетным семьям", - сказал Назарбаев.

По его мнению, работающие казахстанцы вполне могут приобести жилье самостоятельно. Для этого государству необходимо дать людям работу.

"Человек должен работать и зарабатывать. Если он работает в наших условиях, в новых условиях индустриальной экономики, у него достаточно будет для того, чтобы платить ипотеку и иметь жилье", - добавил Президент.

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Фото: кадр из видео.