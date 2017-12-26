8 600 вкладчиков ЖССБК отметят новоселье в 2017 году в рамках программы «Нұрлы жер»

В ближайшее время ожидается сдача еще 53 домов на 4 879 квартир.

По линии ЖССБК в эксплуатацию сдано 145 многоквартирных жилых домов на 8 672 квратиры. В ближайшее время ожидается сдача еще 53 домов на 4 879 квартир. Стоимость 1 кв.м в регионах – до 140 000 тенге, в городах Астана, Алматы, Атырау и Актау – до 180 000 тенге.

Одной из тех, кому посчастливилось получить к новому году собственное жилье, стала и жительница Уральска Гульмира Мукашева. Свой первый депозит девушка открыла в ЖССБК в 2011 г.

- Каждый месяц я исправно пополняла свой счет в Жилстройсбербанке, внося не менее 7 000 тг. Когда уже собралась приличная сумма и можно было бы подумать о покупке квартиры, я узнала, что можно взять кредит на строительство дома. У нас большая семья – у родителей есть я и еще двое моих братьев. Мне всегда хотелось, чтобы у них был большой дом, куда мы все могли бы приезжать. Тогда я взяла заём в ЖССБК и мы начали строить дом. Возвели стены, накрыли крышу, в следующем году начнем внутреннюю отделку, делится Гульмира.

После того, как вкладчице одобрили кредит на строительство дома, она тут же открыла еще один депозит и продолжила копить деньги. Через полтора года объявили прием заявлений в пул покупателей квартир. Гульмира Мукашева подала заявку на 1-комнатную квартиру.

-Каково же было мое удивление, что ее одобрили! Правда, с условием, что я соберу 30% для первоначального взноса. Таковы требования программы «Нұрлы жер». К настоящему моменту я набрала необходимую сумму, подтвердила свою платежеспособность, собрала все документы и жду новоселья, которое пройдет со дня на день. Так что в Новом году у меня-таки будет уже своя собственная новенькая квартира, - радуется вкладчица банка.

В рамках пилотного направления «Нұрлы жер» - «Развитие индивидуального жилищного строительства» по линии ЖССБК в 2018 году сдадут 414 коттеджей. Самые первые новоселье уже отметили 12 вкладчиков банка из Костанайской области. В следующем году будет сдано в Алматинской области 48 коттеджей, в Жамбылской – 100, в Северо-Казахстанской - 72 дома и в Актюбинской области 194 дома.