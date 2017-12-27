В Усть-Каменогорске и Семее отменили занятия в школах

В Семее сегодня, 27 декабря, из-за гололёда отменены занятия у учащихся первой смены с 1 по 4 класс.

В двух городах ВКО погодные условия стали причиной отмены занятий в школах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт департамента по ЧС ВКО.

В Семее сегодня, 27 декабря, из-за гололёда отменены занятия у учащихся первой смены с 1 по 4 класс.

В Усть-Каменогорске сегодня не учатся школьники с 1 по 9 класс, занимающиеся с первой смены.

По прогнозам синоптиков, в Восточно-Казахстанской области 27 декабря пасмурно, снег, усиление ветра до 15-20 м/с, местами с порывами до 30 м/с и более.

Фото: Altaynews.kz