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Утверждены нормативные документы по ценообразованию в строительстве

Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве»

В соответствии с подпунктом 6-2) статьи 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», подпунктом 460) пункта 17 Положения о Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995, утверждены следующие нормативные документы по ценообразованию в строительстве:

1) нормативные документы по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан согласно приложению 1 к приказу;

2) нормативные документы по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве согласно приложению 2 к приказу;

3) нормативные документы по определению дополнительных затрат связанных с решениями проекта организации строительства согласно приложению 3 к приказу.

Нормативные документы по ценообразованию в строительстве обеспечивают:

1) планирование затрат на строительство объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора;

2) достоверность технико-экономических обоснований и определения сметной стоимости строительства объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

 

27 декабря 2017, 10:43
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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