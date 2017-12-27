В алматинских горах ожидается сход снежных лавин
В РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение.
Казгидромет сообщает, что в горах Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях ожидается сход снежных лавин, передает Zakon.kz.
В связи с выпадением сильных осадков и неусточивым состоянием снежного покрова в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области в период 27-28 декабря ожидается сход снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Фото с сайта lmptc.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.