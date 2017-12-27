Не есть салаты по 4 дня в Новый год посоветовал главный санврач страны

Он призвал соблюдать сроки хранения и употребления в пищу праздничных блюд.

Не готовить пищу впрок, не налегать на мясо и салаты, а также не есть салаты по 4 дня порекомендовал председатель Комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас все мы идем в магазины. Хозяйки в первую очередь думают о том, чтобы стол их был соответствующий. Но в погоне за тем, чтобы стол ломился от разных яств, конечно, могут быть приняты не квалифицированные решения. Мы рекомендуем, в первую очередь, запастись большим количеством фруктов и овощей. Легкие салаты могут быть из фруктов и овощей. Далее в овощи можно добавлять легкое мясо – это белое мясо курицы, скажем. Но и поменьше мясных блюд – тяжелой пищевой продукции», - сказал главный санитарный врач страны.

Он призвал соблюдать сроки хранения и употребления в пищу праздничных блюд, не допускать совместного хранение сырых и готовых блюд, а при малейшем подозрении на недоброкачественность исключить продукты из употребления, «особенно оставшиеся после вчерашнего стола», и есть поменьше сладкого.

«Я бы хотел порекомендовать, чтобы мы с вами подумали о поджелудочной железе. Как можно меньше сладкой продукции – тортов и т.д. Также мы рекомендуем побольше употреблять бутилированной воды, других напитков, морсов, соков», - отметил он.

Бекшин добавил, что не стоит готовить на новогодние праздники пищу впрок, с перспективой употребления в следующие дни отдыха.

«Моя основная рекомендация, чтобы Новый год не омрачился болезнью, пищевым отравлением, - не нужно готовить пищу на четыре дня. Вы знаете, салаты, особенно с майонезом можно использовать не более суток. И потом эта продукция должна уходить в отходы. Вот эта основная причина тех пищевых отравлений, которые проходят в январские дни. 50% именно связано с употреблением оставшийся пищи после встречи Нового года. Поэтому как можно минимизировать количество салатов - это наши знаменитые салаты оливье, сельдь под шубой – их нужно выставлять в ограниченном количестве, чтобы потребление произошло вот накануне встречи», - отметил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: соцсети