Дороги социального партнерства

Всего несколько лет назад Приуралье называли регионом с самыми плохими в стране дорогами. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Весомый вклад в масштабное строительство автотрасс вносит компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

Решение проблемы дорог, а вернее, бездорожья, можно считать одним из основных приоритетов местной власти. Ведь площадь области весьма солидная – более 150 тысяч квадратных километров. Железные дороги проходят только по ее северной части. Судоходная история Урала осталась в прошлом. Поэтому автомобильный транспорт можно с уверенностью назвать единственным средством сообщения.

Как рассказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Миржан Сатканов, даже сегодня, после начавшегося дорожного бума, еще порядка половины дорог не имеют твердого покрытия. А там, где оно есть, немало участков, нуждающихся в реконструкции. Расходы на то, чтобы привести дорожную сеть в порядок, огромные. Поэтому так ценно участие инвесторов Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в развернувшейся масштабной работе. Подсчитано, что в этом году средства, выделенные КПО на дороги, составили 20% от общей суммы затрат на их строительство из всех источников финансирования, Помимо этого альянсом компаний Карачаганака реализованы и другие социальные проекты. Общая сумма инвестиций в инфраструктуру региона в 2017 году превышает 32 млн долларов. Нужно сказать, что перечень проектов определяется совместно с исполнительной властью, что позволяет решать самые актуальные вопросы. Сейчас преимущество отдается дорожному строительству.

Один из самых значимых и крупных проектов - капитальный ремонт, а по сути строительство нового Деповского путепровода в Уральске. Он имеет для города стратегическое значение, поскольку проходит над железнодорожными путями, ставшими разделительной линией между «старым» городом и его новостройками в микрорайонах. После завершения работ здесь вместо двухполосного будет четырехполосное движение. С двух сторон намечено проложить дополнительные пешеходные дорожки. Общая сумма, выделенная на этот социальный проект, составляет 2,3 млрд тенге. Срок его сдачи запланирован на 2019 год. Но работы ведутся с опережением графика, и строители обещают открыть движение значительно раньше.

Капитальный, средний ремонт, реконструкция дорожных оснований и покрытий выполнена КПО в уходящем году на десятках участков в областном центре и районах области. К примеру, ТОО «Аксайбизнесстрой» отремонтировал четыре улицы в областном центре и столько же в г. Аксае, который является административным центром Бурлинского района и Карачаганакского месторождения.

-Мне довелось строить дороги на Карачаганак и непосредственно на его территории еще в 90-х годах, - рассказывает директор компании Анвар Агаев. – Поэтому с жесткими требования заказчика я хорошо знаком. Это, прежде всего, высокое качество, соответствующее мировым стандартам. Оно проверяется, начиная с проектно-сметной документации и до завершения работ. Под пристальным контролем держится выполнение правил техники безопасности и соблюдение сроков. В этом году в регионе апробирована укладка рабочего слоя дорог из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот состав уже широко применяется в Европе, Китае, ЮАР. США и других. Наша компания была в Приуралье одной из первых, использующих ЩМА. Причем на одной из самых оживленных трасс Уральска. И хотя такой состав более дорогостоящий, технология рентабельна, поскольку гарантирует долговечность полотна. Есть еще несколько компаний, которые освоили такой метод. КПО продолжит дорожное строительство и в будущем году. Очень надеюсь, что наше ТОО снова выиграет тендер на участие в нем.

В том, чтобы дороги в области стали хорошими, заинтересовано все население. Активно работали, постоянно бывая на объектах, группы общественных контролеров, в которые входили депутаты и представители филиалов партии «Нур Отан».

-Я много лет возглавляла региональный филиал Фонда развития «Даму». Сейчас руковожу объединением юридических лиц Ассоциации по поддержке малого и среднего бизнеса, - говорит депутат городского маслихата Алия Салиева.

– Поэтому убеждена в том, что состояние дорог и предпринимательство связаны неразрывно. Своевременная доставка, транспортные расходы, сохранность грузов, возможности экспорта и импорта - все это напрямую зависит от состояния автотрасс. Дороги следует рассматривать не только как средство сообщения, но и как средство производства, путь к успеху деловых людей. Проблема дорог рассматривалась также на областном общественном совете. Приуральцы благодарны «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» за участие в социальном переустройстве области.

К социальным объектам, заказчиком которых является КПО, а это учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, также прокладываются подъездные пути, тротуары, устанавливается освещение.

-В реализации наших социальных проектов участвуют только казахстанские компании, - поясняет заместитель генерального директора КПО Марат Каримов. – На республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса КПО дважды была удостоена награды золотой «Парыз», а на ХХI Всемирном нефтяном конгрессе нам вручили медаль KAZENERGY за вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества. Это признание заслуг компании и ее весомого вклада в устойчивое развитие региона.