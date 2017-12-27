В Казахстане может появиться «День хлеба»

Министерство культуры и спорта РК поддержало идею об установлении «Дня хлеба» и его ежегодном праздновании. Об этом сообщил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, отвечая на депутатский запрос мажилисмена Владислава Косарева, сообщает Zakon.kz.

«Мы находим необходимым отметить труд механизаторов, сотрудников аграрной науки, элеваторов, пекарей, продавцов хлебобулочных изделий. Наилучшим способом воздания высокого почтения главному продукту питания мы видим учреждение праздника хлеба по типу того, как в Италии празднуют день помидора, в Греции есть праздник вина, в Голландии день тюльпана и сыра, а в Германии отмечают день пива. А мы с широким размахом предлагаем ежегодно отмечать «День хлеба», - говорится в депутатском запросе.

На что министр ответил, что хлебу во все времена отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. По его словам, министерство за развитие уважения к хлебу насущному и хлебу духовному.

Он напомнил, что есть такой праздник как Всемирный день хлеба (World Bread Day), который отмечается 16 октября.



Как отметил Мухамедиулы, в этот день во многих странах жители устраивают различные праздничные мероприятия. Проводятся встречи кулинаров и пекарей, выставки хлебной продукции, конкурсы, спортивные состязания.

«Министерство готово поддержать идею об установлении «Дня хлеба» и его ежегодном праздновании по всей республике. После провозглашения «Дня хлеба», министерство, в свою очередь, готово внести предложения всем библиотекам республики по организации книжных выставок на тему хлеба и предложить платформу для проведения лекций и познавательных мероприятий в рамках вышеупомянутой темы, - сказал министр. - Кроме этого, в целях привития любви и уважения к хлебу у детей и общества, в следующем году министерство выступит с предложениями в художественные советы по отраслям культуры о проведении конкурсов композиторов, словесного творчества, и с запросом в театры по театральным постановкам на данную тему».