28 300 клиентов Жилстройсбербанка в Семее получат премию государства по итогам 2017 года

Сегодня об этом рассказал директор филиала Равиль Сабитов на пресс-конференции, проводимой по итогам деятельности филиала. Он напомнил, чтобы получить бонусы от государства, вкладчикам ЖССБК необходимо успеть пополнить свои депозиты до 18.00 часов 29 декабря. Взносы, сделанные на следующий день после этой даты, будут зачислены уже в январе 2018 года и пойдут в счет нового года.

"На сегодня Жилстройсбербанк предлагает самую высокую эффективную ставку по вкладам - до 13,3%. Такой доход по депозитам при базовой ставке в 2% достигается именно за счет премии государства в размере 20%. Она начисляется на сумму, не превышающую 200 МРП или 453 800 тенге. То есть, если в течении года наш клиент накопит такую сумму или внесет ее единовременно, то по итогам 2017 года он получит максимальную премию – 90 760 тенге", - пояснил Равиль Сабитов.

Он отметил, что в 2017 году в Семее было заключено более 12 000 договоров о жилстройсбережениях и выдано 850 займов на общую сумму 6,8 млрд. тенге. Из них 306 вкладчиков жилье по сниженным ценам приобрели в рамках региональной программы жилищного строительства. Для них было построено 9 домов. Еще 544 клиента банка взяли доступные займы и приобрели жилье на вторичном рынке.

В 2018 году у жителей Семея будет возможность приобрести готовые частные дома. В рамках пилотного направления программы "Нұрлы жер" планируется строительство 60 коттеджей в поселке Аксай. Участки, на которых возведут дома, претенденты получат бесплатно, а вот построенное на них жилье необходимо будет выкупить. По условиям программы "Нұрлы жер", стоимость строительства 1 кв. метра жилья составит 120 тысяч тенге.

- На данные дома претендовать смогут те, кто стоит в очереди в местном акимате на получение земли. Чтобы выкупить их, люди могут обратиться в Жилстройсбербанк и взять льготный заём. Для этого нужно уже сейчас открыть счет в ЖССБК и начать накапливать на первоначальный взнос. Он должен быть не менее 30% от стоимости жилья. На недостающую сумму банк выдаст заём под 5% годовых, - рассказал Равиль Сабитов.

С 2018 года Жилстройсбербанк планирует запуск нового продукта для военных. Они смогут получать займы в ЖССБК на приобретение собственного жилья, используя жилищные выплаты, которые получают из бюджета на аренду жилья. На данный момент в региональном командовании "Восток" находится 54 войсковые части. Более 4 500 военнослужащих нуждаются в улучшении жилищных условий.