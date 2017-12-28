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В Алматы грабитель вынес из ломбарда золото и ценности на 7 млн тенге

28 декабря 2017, 17:07

Полиция ведет расследование.

В Алматы сегодня, 28 декабря, произошло нападение на ломбард, передает Zakon.kz.

Как стало известно, преступление совершено в Бостандыкском районе. В распоряжении редакции появилось видео произошедшего. На нем видно, что мужчина, лицо которого закрыто медицинской маской и капюшоном, угрожая кассиру пистолетом, заставляет ее достать имеющиеся ювелирные изделия и другие ценные вещи. После чего покидает помещение.

"Он был в маске, перчатках, с пистолетом. Вынес золото, MacBook, телефон и денежные средства на общую сумму 7 млн тенге", - сообщается в подписи к видео.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 192 ч.1 УК РК. При Управлении внутренних дел Бостандыкского района создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли опытные сыщики из криминальной полиции города. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Точная сумма ущерба устанавливается. Кассир не пострадала", - прокомментировали инцидент в пресс-службе ДВД Алматы.


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