Пострадавшие от паводков в Акмолинской области получили новые квартиры

27 декабря 2017 года жители села Шнет надолго запомнят как один из самых счастливых предновогодних дней.

Обладателями благоустроенных квартир из государственного коммунального жилищного фонда, стали жители села Шнет пострадавшие от паводков. Торжественную церемонию сдачи в эксплуатацию 45-ти квартирного дома в селе Косши провел аким района Малгаждар Таткеев, передает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

27 декабря 2017 года жители села Шнет надолго запомнят как один из самых счастливых предновогодних дней, ведь на протяжении долгих лет поселок подвергался опасности. Более 20 лет решался вопрос по ликвидации накопителя сточных вод «Талдыколь», который предусматривал строительство зданий и сооружений канализации до накопителя «Карабидаик». 2 июня 2009 года было проведено совещание с участием акима города Астаны, на котором рекомендовано заместителю акима города Астаны принять решение по организации переселения 70 семей - жителей сел Шнет и Аганас.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в сентябре 2016 года в Целиноградском районе было проведено комплексное обследование накопителя сточных вод «Карабидаик». Проведен объезд тела плотины на предмет ее текущего состояния, протяжённостью

11 километров, по результатам осмотра состояние дамбы считается удовлетворительным. Однако оставался открытым вопрос по неблагоприятному соседству села Шнет, расположенному в 3 километрах от накопителя. Благодаря государственной поддержке в районе ведется целенаправленная работа. За период 2013-2017 годы было построено 105 жилых дома общей площадью

29214,5 квадратных метров для граждан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда Целиноградского района. Из них по государственной программе в сельском округе Акмол построены 3 дома общей площадью 7 466,5 кв. м, по линии ЧС - 100 домов в селе Оразак, 1 дом в селе Косшы. К слову, в прошлом году часть жителей села Аганас уже были переселены в новый 45-квартирный дом в селе Косшы.