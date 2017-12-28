Алматинец судится с налоговиками из-за миллиарда от продажи участка

На сделке он заработал около миллиарда тенге.

В Алматы мужчина судится из-за прибыли, которую он получил от продажи участка в Бостандыкском районе в 2014 году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Продавец не заполнил в установленные сроки декларацию по индивидуальному подоходному налогу.

Земельный участок продавался с целевым назначением «для строительства и обслуживания коттеджного городка» за 994,785 млн тенге. Сам участок он купил за 29,8 млн тенге. То есть разница составила 965 984 845 тенге.

Декларацию по индивидуальному подоходному налогу в установленные нормами сроки мужчина не предоставил. По этой причине Управление госдоходов по Медеускому району Алматы выставило ему уведомление от 13 мая 2016 года, которое отправили на электронный адрес.

Алматинец решил оспорить действия налоговиков в суде. По его словам, с него 27 марта 2017 года судебным приказом Медеуского районного суда Алматы взыскали задолженность по налогу на имущество в размере 126 295 703 тенге, а также сумму госпошлины в размере 1 894 436 тенге.

Определением того же Медеуского районного суда Алматы от 19 июня 2017 года названный судебный приказ отменен.

В свою очередь, 11 июля 2017 года УГД Медеуского района Алматы на его запрос уточнило, что требование об оплате налогов основаны на уведомлении от 13 мая 2016 года, согласно которому отклонения составляют 944 478 500 тенге.

На очередном процессе в Медеуском районном суде мужчина попросил признать незаконным и отменить это уведомление. Однако в суде отказались удовлетворить его заявление о признании незаконным и отмене уведомления от 13 мая 2016 года.

В силу решение суда пока не вступило.

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