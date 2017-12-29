Акорда опубликовала поздравительные письма и телеграммы в адрес Назарбаева

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит всех авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.

По случаю празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан и Дня независимости на имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств, международных организаций, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, представителей интеллигенции, а также от казахстанцев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В адрес Главы государства поздравительные письма направили президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Эмманюэль Макрон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Украины Петр Порошенко, Грузии Гиоргий Маргвелашвили, Молдовы Игорь Додон, Ирана Хасан Рухани, Индии Рам Натх Ковинд, Пакистана Мамнун Хусейн, Индонезии Джоко Видодо, Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, Австрии Александр Ван дер Беллен, Италии Серджо Маттарелла, Польши Анджей Дуда, Швейцарии Дорис Лейтхард, Венгрии Янош Адер, Сербии Александр Вучич, Словакии Андрей Киска, Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Финляндии Саули Ниинисте, Греции Прокопис Павлопулос, Болгарии Румен Радев, Сингапура Халима Якоб, Мексики Энрике Пенья Ньето, Монголии Халтмаагийн Баттулга, председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, короли Бельгии Филипп, Испании Фелипе VI, Нидерландов Виллем-Александр, император Японии Акихито, короли Швеции Карл XVI Густав, Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, Марокко Мухаммед VI, Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах, вице-президент, Премьер-Министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян; президент, наследный принц, заместитель Председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, генерал-губернаторы Австралии Питер Косгроув и Канады Жули Пайетт.

В поздравительных телеграммах глав иностранных государств и правительств отмечается поступательное развитие Республики Казахстан, особо подчеркивается роль Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, формировании авторитета страны на международной арене.

Высокая оценка вклада Нурсултана Назарбаева в сохранение мира и стабильности, а также в создание благоприятных условий для налаживания и развития сотрудничества на межгосударственном уровне дана в письмах и телеграммах руководителей и представителей международных организаций. В их числе поздравительные послания от Генеральных секретарей ООН А. Гутерриша, ОДКБ Ю. Хачатурова, ШОС Р. Алимова, Совета сотрудничества тюркоязычных государств Р. Гасанова, Международной организации тюркской культуры Д. Касеинова, Всеобщей конфедерации профсоюзов В. Щербакова, председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ С. Лебедева, председателя Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодиной, ВРИД Генерального секретаря Совета МПА С. Антуфьева.

Большое количество писем и телеграмм, содержащих поздравления, поступило от зарубежных и отечественных производственных коллективов. В частности, от руководителей ТОО "Тенгизшевройл" Т. Этчинсона и М. Мукашева, главного исполнительного директора компании "Эни" К. Дискальци, Управляющего директора евразийского отделения корпорации "Шеврон" Т. Миллера, руководителей Евразийской группы А. Машкевича, П. Шодиева и А. Ибрагимова, председателей правления "СПК Астана" Т. Зейнулина, АО "Евразийский банк" П. Логинова, Наблюдательного совета АО "Польфарма" Е. Старак, Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" Н. Поповича, руководителей АО "Народный Банк Казахстана" У. Шаяхметовой и А. Павлова, Управляющего Международного финансового центра "Астана" К. Келимбетова, главы компании "Мабетекс" Б. Паколли, президента АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" А. Мамутовой, директоров ТОО "ALTYN COMPANY" Д. Абдирашкызы и ТОО "Астана-Бизнес" Ф. Абитаева.

Генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Т. Этчинсон в своем письме подчеркнул, что под руководством Нурсултана Назарбаева создан прочный фундамент правового государства, живущего по принципам демократии. "Мы гордимся тем, что у истоков нашей компании всегда стоите Вы – Первый Президент независимого Казахстана. Благодаря Вашей воле и политике, в Казахстан были привлечены многочисленные иностранные инвестиции", – говорится в сообщении.

Председатель Совета директоров ТОО Kazzinс Holdings Н. Попович в своем письме от имени коллектива компании отметил уверенное и целеустремленное развитие, значительные результаты Казахстана во всех сферах общественно-политического и экономического строительства на пути независимости.

Свои поздравления также направили Папа Римский Франциск, Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдинов, Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II.

Большая праздничная корреспонденция поступила из Российской Федерации. В частности, Главу государства поздравили президент Республики Татарстан Р. Минниханов, глава Республики Ингушетия Ю. Евкуров, губернатор Астраханской области А. Жилкин, губернатор Пензенской области И. Белозерцев, директор Службы внешней разведки России С. Нарышкин, председатель Правления Сбербанка России Г. Греф, председатель Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" М. Гуцериев, председатель МТРК "Мир" Р. Батыршин и группа ветеранов – казахстанцев, проживающих в г. Москве.

Свои поздравительные обращения направили деятели науки, образования и культуры нашей страны. В их числе – президент Национальной академии наук М. Журинов, академики А. Бейсенова и С. Кирабаев, ректоры КазНУ им. аль-Фараби Г. Мутанов, Казахского национального аграрного университета Т. Есполов, Карагандинского государственного технического университета М. Ибатов, Карагандинского государственного индустриального университета Б. Жаутиков, Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова С. Есмуратов, директор Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова А. Сидорович, директоры Казахского НИИ рисоводства им. И. Жахаева С. Умирзаков, Института молекулярной биологии им. М. Айткожина Н. Айткожина, профессоры А. Агыбаев, Б. Садык, И. Кендюха, писатели С. Сматаев, С. Досанов, поэты Ш. Сариев, К. Абиль, Д. Капулы; заслуженный артист республики В. Сухов, народный артист Казахстана Н. Нусипжанов, коллектив ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

Коллектив школы-гимназии №7 г. Астаны в своем послании отмечает, что национальная педагогика за годы независимости продолжает поступательно развиваться, совершенствуя свое мастерство. Учителя выражают стремление внести вклад в дело укрепления авторитета Казахстана на мировой арене в контексте выполнения задач модернизации общественного сознания.

Кроме того, поздравления направили Верховный муфтий Казахстана Серікбай қажы Ораз, глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний.

Поздравления поступили от общественных деятелей О. Абдыкаримова, Т. Мансурова, председателей Совета ветеранов вооруженных сил, Халық Қаһарманы М. Алтынбаева, председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" А. Бектаева, председателя правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Д. Кыдырали, ветерана труда Т. Королевой, председателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Б. Смагула, журналиста З. Джандосовой, заслуженного деятеля Казахстана Ж. Ергалиева, депутата маслихата г. Шымкент Г. Ташкараева, Олимпийского чемпиона А. Винокурова.

Письма и телеграммы с теплыми пожеланиями Лидеру страны направили также А. Жолшыбеков, Т. Сегизбаева, К. Жиренчин, К. Меирбек, семья Айтхожиных из г. Астаны; В. Костолевский, С. Жумабаев, Т. Бурумбаев, Г. Жетаева, Н. Исаев, С. Елубаев, И. Абуздин из г. Алматы; Р. Гатаулин из Акмолинской области; П. Едигеев и К. Козыбаков из Актюбинской области; Е. Тегисбаев из Алматинской области; Б. Каримов из Атырауской области; Е. Оразалин и П. Сериков из Восточно-Казахстанской области; Б. Касенова из Жамбылской области; З. Минулин, С. Власова, Т. Кубашев и М. Альбекова из Западно-Казахстанской области; Д. Исагулов и С. Бельгибаев из Карагандинской области; А. Сейтимбетова и Т. Шарафетдинова из Костанайской области; семья Итемгеновых из Кызылординской области; группа ветеранов из Мангистауской области; М. Утеубаев, С. Таскараев и Е. Сейтжанов из Павлодарской области; В. Алексеева из Северо-Казахстанской области; С. Муратов, Б. Сериков, В. Андрюков, Д. Налибаева, Х. Доспанбетова из Южно-Казахстанской области.

Семья Люлиных из Алматы в своем поздравлении подчеркивает заслуги Президента Казахстана в укреплении и расширении международных связей, реализации многих инвестиционных проектов и важных политических решений. "Еще многое предстоит сделать. Но мы верим, что все Ваши замыслы будут осуществлены", – говорится в нем.

Жительница Алматинской области М. Молдашева в своем поздравлении, высоко оценивая усилия Президента Н.А. Назарбаева по установлению в стране общественного и межнационального согласия, замечает: "Историю различных народов творят личности. Лидером независимого Казахстана было суждено стать именно Вам".

Поздравление в оригинальной стихотворной форме направил Е. Серикбаев из Костанайской области.

Особой теплотой наполнены письма детей. Свои пожелания Главе государства направили воспитанница детского сада "Кунекей" Ж. Сериккызы из Кызылординской области, Д. Шафхатов из Алматинской области, А. Маратова из Акмолинской области, Э. Вайс из Карагандинской области.

Многочисленные поздравления поступили от руководителей министерств и ведомств, акимов областей, депутатов Парламента РК, послов, руководителей национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций республики.

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит всех авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.

Фото: Today.kz