Около 5 тысяч пиротехнических изделий изъято в Астане
Полицейскими Астаны продолжается работа по выявлению незаконной реализации пиротехники.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника-2017» столичные полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проводят разъяснительную работу с руководителями увеселительных заведений, с дошкольными и общеобразовательными учреждениями столицы по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Сотрудниками управления административной полиции проверены порядка 112 объектов на территории рынков и места возможной продажи пиротехнических веществ и изделий с их применением.
"В ходе проверки выявлено 26 фактов незаконной торговли и изъято – около 5 тысяч пиротехнических изделий. В отношении 14 физических лиц начато административное производство. Изъятая пиротехника по решению суда уничтожается в специальных полигонах согласно инструкции", - сообщили в полиции.
Во избежание несчастных случаев полицейские напоминают, что при эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
- использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;
- применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;
- запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;
- запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;
- использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;
- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня;
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
- направлять пиротехнические изделия на людей и животных.
- применять детям без присутствия взрослых;
- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.
фото: Sputnik Азербайджан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.