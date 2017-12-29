Около 5 тысяч пиротехнических изделий изъято в Астане

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника-2017» столичные полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проводят разъяснительную работу с руководителями увеселительных заведений, с дошкольными и общеобразовательными учреждениями столицы по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Сотрудниками управления административной полиции проверены порядка 112 объектов на территории рынков и места возможной продажи пиротехнических веществ и изделий с их применением.

"В ходе проверки выявлено 26 фактов незаконной торговли и изъято – около 5 тысяч пиротехнических изделий. В отношении 14 физических лиц начато административное производство. Изъятая пиротехника по решению суда уничтожается в специальных полигонах согласно инструкции", - сообщили в полиции.

Во избежание несчастных случаев полицейские напоминают, что при эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:

- использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;

- применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;

- запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;

- запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;

- использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;

- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;

- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня;

- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;

- направлять пиротехнические изделия на людей и животных.

- применять детям без присутствия взрослых;

- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.

фото: Sputnik Азербайджан