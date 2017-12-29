Уголь в Казахстане подорожал сразу на 28%

Добыча каменного угля в текущем году при этом впервые за 5 лет увеличилась.

В Казахстане после прошлогоднего падения на 0,5%, до 9,5 тыс. тенге за тонну, в текущем году, на конец ноября 2017 года цена на уголь за год выросла сразу на 27,6% (2,6 тыс. тг), до 12,0 тыс. тг за тонну, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

При этом объемы добычи каменного угля в текущем году впервые показали рост за последние 5 лет.



За январь-ноябрь 2017 года добыча каменного угля составила 95,9 млн тонн, что на 5,2% (4,8 млн тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как отмечается, подорожание угля в этом году затронуло все города страны. Самая низкая стоимость 1 тонны угля в Павлодаре - 7 890 тенге, рост за год на 27,6% (1 705 тенге).

Следом идет город Семей - 7 937 тенге за тонну угля, рост за год на 10,1% (726 тенге).

Замыкает топ-3 по самой низкой стоимости угля Усть-Каменогорск - 8 512 тенге за тонну, что на 9,8% (762 тенге) больше, чем в прошлом году.

Самые высокие цены за тонну угля в Уральске - 17 000 тенге, следом идут Шымкент и Жезказган - по 14 500 тенге соответственно.