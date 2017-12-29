Развитие индивидуального жилстроя увеличит долю казахстанского содержания в строительной отрасли до 90%

За 11 месяцев в стране было введено 9,6 миллионов квадратов жилья (+7,6% за год). Из них 4,1 млн кв. м построено населением.

Несмотря на процессы агломерирования, индивидуальное строительство остается одним из ключевых сегментов жилстоя. В многолетней динамике доля населения в общих масштабах жилой застройки варьировалась, но оставалась высокой - к примеру, по итогам 2016 года составляла 49,5%, в 2015 - 49,2%. Даже с учетом тенденции к концентрированию жилстроя в городах, по итогам 11 месяцев ИЖС перекрыло 42,6% построенного жилья.

В Программе жилищного строительства «Нұрлы жер» выделено отдельное направление по стимулированию индивидуального жилстроя с соблюдением единого архитектурного стиля. В развитии ИЖС принимают участие акиматы, обеспечивающие земельные участки, и Жилстройсбербанк, гарантирующий доступность проекта для казахстанцев.

Со стороны акиматов для стимулирования развития ИЖС предусматривается:

- распространение типовых проектов строительства малоэтажных жилых домов (данные проекты должны предоставляться гражданам бесплатно);

- отведение площадок под ИЖС массивами в соответствии с утвержденными генеральными планами и проектами детальной планировки;

- обеспечение площадок инженерно-коммуникационной инфраструктуры до начала строительства жилых домов;

- предоставление гражданам земельных участков в установленном законодательством порядке.

Право выкупа готового дома предоставляется гражданам, стоящим в очереди на земельный участок. Очередник может выкупить это жилье за счет своих средств, или использовать заем всего под 5% годовых у ключевого оператора направления - Жилстройсбербанка.

Помимо развития жилстроя, в проекте заложен мультипликативный положительный эффект, направленный на развитие реального сектора экономики. Так, для поддержки казахстанского производителя применяются, например, технологий домостроительных комбинатов. Кроме того, предусмотрено обязательное увеличение доли казахстанского содержания в строительной отрасли до 90%, что также автоматически обеспечивает рост производства строительных материалов в обрабатывающей промышленности. Это позитивно влияет и на цену самого строительства, которое должно быть не дороже 120 тыс. тенге за 1 кв м.

Результат уже очевиден: за 11 месяцев производство неметаллической минеральной продукции достигло 403,5 млрд тг - это сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции, рост физического объема производства составил +3%. Для сравнения, в аналогичном периоде годом ранее наблюдался спад: в стоимостном выражении - на 3,1% за год, в реальном - сразу на 4,6%.

В целом прошлый год производители стройматериалов закончили в минусе - на 5,2%. Позитивный тренд текущего года возвращает отрасли позитив.

Масштабное стимулирования отечественного производства стройматериалов привело к росту практически по всем позициям.

Так, в натуральном выражении выпуск огнеупорных изделий увеличился на 14,1% за год, керамических кирпичей - на 14,6%, портландцемента - на 5,4%, извести - на 11%, бетона - на 7,1%, обработанного камня для отделки и строительства - сразу на 52,8%.

Спад зафиксирован лишь в сегменте строительных растворов (-19,4% за год) и шлаковаты и минваты (-22%).

В то же время, важно отметить, что в некоторых продуктовых сегментах рынок стройматериалов остро нуждается в импортозамещении: спрос на огнеупорные изделия казахстанские компании обеспечили всего на 44,3%, на обработанный камень для отделки и строительства - на 36,3%, на шлаковату и минвату - на 26,7%, на керамические плиты - всего на 6,3%.

Хороший уровень самообеспечения наблюдается в таких категориях продукции, как товарный бетон - здесь казахстанские производители перекрыли спрос на 100%, строительные растворы - на 99,6%, изделия из бетона - на 97,1%, портландцемент - на 91,6%, известь - на 89,1%, гипсокартон - на 82,1%.