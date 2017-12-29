В «Астана Опера» пройдет новогодняя благотворительная акция

В канун новогодних праздников в «Астана Опера» пройдет благотворительная акция: 110 детей посетят сказочный балет «Щелкунчик» П. Чайковского в Большом зале театра 30 и 31 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Детям из малообеспеченных и многодетных семей и ребятам из Общества детей с ограниченными возможностями – Общественного Объединения «Наследие» покажут всеми любимый балет на сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». За полчаса перед началом спектаклей юные зрители примут участие в традиционном хороводе у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок, а также получат подарки.

Этот новогодний балет ребятам представят артисты балетной труппы «Астана Опера», художественный руководитель – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Главные партии исполнят ведущие солисты балета театра «Астана Опера». В образе Мари на сцену выйдут Заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева, Мадина Басбаева, лауреат международных конкурсов Анель Рустемова, в роли Щелкунчика-Принца – обладатель Гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан, Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов, лауреат международных конкурсов Еркин Рахматуллаев. Дроссельмейер – Ильдар Шакирзянов, Олжас Маханбеталиев.

Шедевр классического искусства будет представлен в постановке выдающегося хореографа современности – Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Юрия Григоровича. Сценическое оформление выполнено по эскизам народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Симона Вирсаладзе. Спектакль пройдет при участии хора и симфонического оркестра «Астана Опера», дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Айдар Абжаханов.

Постановки балета «Щелкунчик» для детей также будут проходить на сцене Большого зала «Астана Опера» 5 и 6 января, вечерние спектакли для взрослых состоятся 30, 31 декабря и 4, 5, 6, 7 января. Подробная информация о начале представлений на сайте театра «Астана Опера».