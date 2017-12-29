Как пройдет новогодняя ночь в Астане

В этом году исполнители казахстанской эстрады будут зажигать под открытым небом вместе со всеми желающими в ледовом городке.

Веселая праздничная программа ожидает жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации.

Как рассказали в управлении, в этом году 31 декабря с 21:00 до 3:00 часов исполнители казахстанской эстрады будут зажигать под открытым небом вместе со всеми желающими в ледовом городке на территории выставки EXPO, а также на городской площади перед зданием городского акимата.

Для всех желающих встретить 2018 год в радостной и оживленной атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт с участием Досымжана Танаторова, Маржан Арапбаевой, Братьев Жугунусовых, Доса, Куляим Каирбаевой, Альбиной Оганесян, Трио «АРТ Домбыра». Новогоднюю ночь с гостями и жителями столицы проведут также исполнители хитов «Қызыл өрік» - Акылбек Жеменей и «Мария Магдалена» Асхат Таргынов.

Помимо хорошего настроения новогодняя ночь подарит гостям уличных мероприятий возможность загадать желание в полночь под грандиозным фейерверком. В честь наступления 2018-го года салют будет запущен в трех районах столицы – на территории EXPO, на набережной и на пересечении улиц Пушкина и Абылайхана.