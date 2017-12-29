Данные об активах и доходах глав нацкомпаний будут публичными

Сведения о представлении декларации об активах и доходах руководителями национальных компаний будут размещаться в интернете с 2020 года.

С 2020 года сведения о представлении декларации об активах и доходах руководителями нацкомпаний будут размещаться на официальном интернет-ресурсе. Об этом стало известно из ответа правительства на запрос ДПК «Ак жол» об отмене банковской тайны для зарубежных счетов руководителей нацкомпаний, сообщает Bnews.kz.

Напомним, что депутатский запрос был озвучен 15 ноября Азатом Перуашевым.

«Ак жол» поднимает вопросы де-офшоризации и противодействия коррупции на протяжении многих лет. Нами были направлены более десятка запросов правительству и генпрокуратуре на эту тему, от счетов казахстанцев на Кипре — до «Панамского досье». Очередной депутатский запрос был озвучен 27 сентября т.г., где мы привели данные о более чем 100 млрд долларов, выведенных за последние годы из Казахстана в офшорные зоны, и просили сообщить о результатах работы по их возвращению. В ответ на него мы получили данные, не внушающие особого оптимизма», - отметил он.

В этой связи, Перуашев заявил, что правильнее предотвращать незаконный вывод капиталов, чем потом искать похищенные миллиарды и годами ловить мошенников по всему миру. И наиболее эффективным инструментом такой работы, по его мнению, является прозрачность и подотчётность должностных лиц перед обществом. Как известно, подотчетность госорганов была поставлена главой государства и в Плане нации.

В «Ак жоле» считают, что информация о зарубежных счетах и участии в зарубежном бизнесе членов правительства и руководителей нацкомпаний, распоряжающихся огромными государственными средствами должна быть открытой.

В поступившем вчера официальном ответе правительства говорится, что нормы закона «О противодействии коррупции» распространяются и на руководителей нацкомпаний.

Кроме того, в письме сообщается, что с 1 января 2020 года сведения о представлении указанными лицами декларации об активах и обязательствах, доходах и имуществе будут размещаться на официальном интернет-ресурсе госоргана, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов.

Фото: Крыша