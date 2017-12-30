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Из снежного плена вызволили более 100 человек спасатели Жамбылской области

30 декабря 2017, 06:00

Продолжается ухудшение погодных условий - метель, плохая видимость - на трассах и горных перевалах Жуалынского района, который называют «жамбылской Сибирью».

Спасены более ста человек, машины которых застряли в снежных заносах на автотрассах в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

По информации ведомства, на автодороге Алматы - Ташкент спасательный отряд ГУ «СПиАСР» ДЧС эвакуировал на станцию Бурное 14 человек, в числе которых один ребенок, а также в село Айша-биби 100 человек, из них восемь детей.

Продолжается ухудшение погодных условий - метель, плохая видимость - на трассах и горных перевалах Жуалынского района, который называют «жамбылской Сибирью». На этой неделе в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение на участке автодороги Алматы - Ташкент» для всех видов автотранспорта. Кроме того, согласно штормовому предупреждению филиала РГП «Казгидромет», из-за выпадения сильных осадков и неустойчивого состояния снежного покрова на горном хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.


Фото: inform.kz


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