В Казахстане вступает в силу закон о химической кастрации педофилов

С 1 января 2018 года в Казахстане начнут применять химическую кастрацию педофилов. О том, что это за процедура и какие она имеет последствия – в материале Zakon.kz.

Что такое химическая кастрация?

Химическая кастрация осуществляется с помощью препаратов, которые блокируют действия мужского гормона тестостерона. Это приводит к полному подавлению сексуального влечения. Эффект не является необратимым, он действует только на период приема препарата.

По словам специалистов, уколы препаратов нужно делать обычно раз в три месяца. Если процедуру прекратить, мужские функции восстанавливаются. Это значит, что педофил снова может начать приставать к детям.

При этом прием препаратов, которые обычно употребляют для химической кастрации, дает негативные последствия: снижение памяти, депрессия, общая вялость, высокий риск смерти от инфаркта и инсульта, сахарный диабет, камни в почках. Кроме того, частые побочные эффекты – это увеличение веса, остеопороз и феминизация – потеря мышечной массы, выпадение волос на теле, возможное развитие гинекомастии (увеличение молочных желез).

Препараты, которые используют сейчас, применяются либо в форме таблеток, либо инъекциями. Суть в том, чтобы преступник получал препарат в положенное ему время. А как заставить его против воли принимать препарат?

Опыт других стран

В некоторых странах педофилам создали такие условия, после которых они соглашаются на химическую кастрацию добровольно. Так, во Франции есть спецзаведения, где у осужденных есть альтернатива: либо согласиться на прием препаратов, либо остаться в клинике навсегда. В Бельгии этот препарат внесен в медстраховку.

В Германии, где добровольной кастрации подвергаются до 6 насильников в год, цифры говорят о том, что если у отпущенных на волю педофилов шанс повторного преступления составляет 84%, то после кастрации ‑ всего 3%.

Согласно исследованиям МВД Великобритании, в странах, практикующих химическую кастрацию, количество преступлений против детей снизилось на 50%.

В США химическая кастрация как вид наказания для педофилов применяется не во всех штатах. Химическая кастрация проводится в принудительном порядке. При этом осужденные за преступления в половой сфере американцы вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.

Как живется педофилам в Казахстане?

В РК педофилам и насильникам созданы жесткие условия: срок никогда не бывает условным, нет возможности примирения, выхода по УДО, замены неотбытой части срока на более мягкий вид. После выхода из тюрьмы за преступником три года ведут жесткий административный надзор.

По данным МВД РК, количество преступлений против половой неприкосновенности в 2017 году снизилось на 31 % - с 531 до 364.

Как будет проводиться процедура у нас?

Во время следствия подозреваемому в педофилии проведут судебно-психиатрическую экспертизу. На основании результатов суд примет решение о химической кастрации.

Сама процедура будет применяться либо в тюрьмах, либо в амбулаториях, которые предоставляют психиатрическую помощь (уже освобожденным).

Стоимость препарата, содержащего ципротерон (выбранный в Казахстане антиандроген), составляет до 4 тысяч за одну ампулу. На проведение химической кастрации педофилов в Казахстане в 2018 году выделено 9,6 млн тенге. Из них почти 2 миллиона предназначены для Карагандинской области.

Проблема применения ципротерона в том, что его действие подавляется алкоголем, а начинается только после четвертого укола. По утверждению ряда СМИ, в Казахстане антидот для ципротерона можно купить практически в любой аптеке, но только по рецепту врача.

За явкой педофилов на инъекции будут следить органы, осуществляющие административный надзор. Кроме того, человеку под адмнадзором нельзя выходить из дома в определенное время, нельзя посещать общественные места и запрещено общаться с детьми без ведома их родителей.

Екатерина Алиева. Фото aif.ru