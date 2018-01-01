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Размер МРП в Казахстане увеличится на 6%

1 января 2018, 12:37

В 2018 году МРП составит 2405 тенге.

В Казахстане с 1 января 2018 года размер месячного расчетного показателя (МРП) составил 2405 тенге, сообщает Zakon.kz.

Информация указана в Законе РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

МРП используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В 2017 году МРП в Казахстане составлял 2269 тенге.

Фото из открытых источников


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