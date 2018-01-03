В Италии шесть человек погибли в аварии с участием бензовоза
Инцидент произошёл на дороге между Турином и Брешией.
Шесть человек погибли в Италии при столкновении грузовика, бензовоза и легкового автомобиля. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, инцидент произошёл на дороге между Турином и Брешией. После столкновения автоцистерна загорелась.
В результате ДТП погибли пять пассажиров легкового автомобиля и водитель одного из большегрузов. Отмечается, что в числе погибших — двое детей.
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