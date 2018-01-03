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Иранский министр связи рассказал, когда восстановят работу соцсетей

3 января 2018, 06:21

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста.

Министр массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми принес согражданам извинения за ограничения в работе социальных сетей и заявил, что их работу восстановят, "когда всё успокоится", передает РИА Новости.

Ранее из Ирана поступили сообщения о том, что власти на фоне протестов заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в частности Instagram и Telegram. Джахроми заявлял, что социальные сети отключены временно и слухи об их постоянном отключении не соответствуют действительности.

"Я приношу извинения сотням тысяч дорогих соотечественников, которые пострадали из-за недавних обстоятельств. Когда всё успокоится, мы проведем переговоры с советом безопасности (Ирана) об устранении ограничений", — написал Джахроми в Twitter.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников


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