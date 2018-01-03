В ЗКО три человека стали жертвами ДТП

Пять человек были доставлены в районную больницу.

На 98-м километре автодороги Уральск-Атырау в Западно-Казахстанской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ».

По словам старшего фельдшера трассового медико-спасательного пункта села Чапаева в Акжаикском районе Нурсеита Куспана, около населенного пункта Самал в Бударинском сельском округе ехавший в сторону Атырау автомобиль Volkswagen при обгоне КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомашиной Kia.

В результате этого до приезда кареты скорой помощи погибли две женщины, примерно 40 и 50 лет. Пять человек были доставлены в районную больницу.

50-летний мужчина скончался в больнице, остальные находятся в очень тяжелом состоянии. Все пострадавшие - жители области.

Фото: inform.kz