3 января в Костанайской области проведут проверку оповещения
3 января в 11.00 местного времени в области сработают сирены,
Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, пишет Zakon.kz.
Ежемесячно будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала «Внимание всем!».
"3 января в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение. Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий", - говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.
Фото: vologda-poisk.ru
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