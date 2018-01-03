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3 января в Костанайской области проведут проверку оповещения

3 января 2018, 08:44

3 января в 11.00 местного времени в области сработают сирены,

Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, пишет Zakon.kz.

Ежемесячно будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала «Внимание всем!».

"3 января в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение. Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий", - говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.

Фото: vologda-poisk.ru


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