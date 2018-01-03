Асет Исекешев рассказал о трансформации акимата
Под занавес уходящего года в акимате Астаны решили полностью изменить схему управления столицей, а вернее переформатировать ее структуру. Это будет сделано путем модернизации городских ведомств - исключив дублирующие и неэффективные структуры, перераспределив зоны их ответственности, передает Елорда Инфо.
Это решение городские власти в первую очередь решили обсудить с маслихатом столицы и только, заручившись их поддержкой и одобрением, внедрять перемены. Во время очередной сессии маслихата, аким столицы Асет Исекешев подробно рассказал, с чем связана трансформация работы акимата и каких результатов удастся достичь благодаря ей.
В качестве примера аким привел как в столице осуществляется управление водными ресурсами. Например, реконструкцией русла реки Есиль занимается управление строительства, Управление коммунального хозяйства отвечает за строительство систем ливневой канализации, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования также имеет к этому отношение, поэтому нет единой программы управления. Сейчас разрабатывается единый мастер-план по интегрированной программе водосберегающего управления водными ресурсами. Благодаря этому плану теперь акимат не будет ломать голову над тем, как весной бороться с паводком, а летом находить воду для полива.
Более подробно о трансформации системы народным избранникам рассказал руководитель аппарата акима Астаны Берик Джакенов. По его словам, реализация государственных функций будет осуществлена в рамках утвержденных лимитов штатной численности на базе 17 управлений и 3-х аппаратов акимов районов. При этом сохранить действующие наименования и функции пяти ведомствам - Управления образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты, а также управлению финансов и по развитию языков. Предложено переименовать Управление природных ресурсов и регулирование природопользования в Управление охраны окружающей среды и природопользования, Управление сельского хозяйства в Управление контроля качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
«На базе действующих государственных органов путем передачи функции и полномочий предлагается создать Управление стратегического, бюджетного планирования, Управление активов и госзакупок, управление регенерации городской среды, управление строительства и жилищной политики, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, управления контроля качества городской среды, управления культуры и спорта, управления по делам общественного развития, управления по инвестициям и развитию предпринимательства», - уточнил руководитель аппарата акима столицы.
Таким образом, количество госорганов сократится с 30 до 22 единиц. В том числе путем укрупнения структуры за счет малочисленных государственных органов. По мнению чиновников, в результате этого должна повыситься общая производительность труда, а также более эффективно будут использованы бюджетные ассигнования (около 125 млн. тенге) за счет сокращения руководящих должностей. При этом речь не идет о увольнении сотрудников, их намерены перераспределить в ведомственные подразделения и районные акиматы с сохранением заработной платы.
Как позже пояснил градоначальник, отвечая на вопросы депутатов маслихата, на протяжении полгода рассматривались различные схемы управления городами. На основе опыта Москвы, Санкт-Петербурга и Сингапура был взят за основу предлагаемый метод.
«В рамках реализации пяти институциональных реформ Казахстана, первая относится к трансформации госслужбы, которая нацелена на повышение прозрачности, эффективности, ориентированная на нужды людей. В этом плане Агентство по делам госслужбы РК переходит на новый этап, где Астане, в качестве пилотного проекта, одной из первых государственных органов поручено использовать эту модель. Ее цель адаптировать госорган к тем современным вызовам которые идут в городе и суметь эффективно управлять процессами третьей модернизации, которую объявил Глава государства Нурсултан Назарбаев», - уточнил глава города.
Была задача обеспечить новой экономической модели постепенно отойти от республиканского бюджета с упором на частные инвестиции. Действующая структура была до поры до времени результативна и обеспечивала развитие городу. Однако те задачи, которые были поставлены перед структурой современными реалиями, становятся малоэффективны. Так, в акимате намерены внедрить принципы стратегического планирования. Если ранее долгосрочный план составлялся максимум на три года (с учетом возможностей городского бюджета), то теперь его решено увеличить до пяти лет.
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