Составлен рейтинг новогодних болезней в РК

Согласно результатам исследования, проведенного информационно-аналитическим центром (далее ИАЦ) страховой компании «Kompetenz», именно в период новогодних праздников значительно возрастает количество обращений за медицинской помощью в связи с травмами разной степени сложности и отравлениями, чем в течение всего года, передает Zakon.kz.

Отмечается, что исследование страховых случаев, происходящих с обладателями полисов добровольного медицинского страхования, происходило в период новогодних праздников за последние три года. Из исследования были исключены обращения в связи с необходимостью плановой госпитализации, а также за стоматологической помощью. Специалисты установили, что в период новогодних праздников застрахованные казахстанцы более подвержены травмам и отравлениям, чем в течение всего года.

Согласно результатам исследования, доля страховых случаев, приходящихся на эти риски возрастает более чем в 1,5 раза.





Самой распространенной причиной обращения за медицинской помощью в период новогодних праздников являются простудные заболевания – 38% от общего числа страховых случаев. Также увеличивается доля обращений в связи с травмами – с 14% до 19% (второе место в рейтинге наиболее распространенных рисков).

Характер травм разнообразен: от легких ссадин до крайне тяжелых комбинированных повреждений, нередко причиной травм является падение, как дома, так и на улице. На третьем месте находятся обращения с проблемами желудочно-кишечного тракта. Причины обострившегося панкреатита, холецистита, язвы понятны: «провокатор» срывов — обилие копченостей, острой и жирной еды на праздничных столах. Правда, к концу праздничных дней чаще появляется еще один диагноз – пищевое отравление. Так отражается привычка доедать то, что было приготовлено к новогоднему столу.

Во время новогодних праздников также значительно увеличивается доля обращений с алкогольными отравлениями.

На пятом месте находятся обращения в связи с аллергическими заболеваниями. Часто у взрослых и детей аллергическую реакцию вызывают такие продукты, как: апельсины, мандарины, шоколад и шоколадные конфеты, орехи (наиболее опасным является арахис), рыбные деликатесы. Специалисты советуют аллергикам избегать этих продуктов и всегда интересоваться составом праздничных блюд.

Вызвать аллергию в новогодние праздники может даже елка, причем как искусственная, так и живая ёлка. На коре и иголках живой ёлки или сосны может расти плесень, которая провоцирует аллергию, а в иголках могут быть грибки. Еще одна опасность живой елки: через день-другой после установки она начнет выбрасывать в воздух огромное количество спор, создавая повышенную нагрузку на дыхательные пути.

Кроме того, в период новогодних праздников регулярно фиксируются ожоги и повреждения, полученные в результате неправильного обращения с пиротехническими изделиями.

Часто причиной неприятных сюрпризов в новогоднюю ночь становится некачественная пиротехника, приобретаемая на стихийных рынках города, также не редко нарушаются правила техники безопасности.