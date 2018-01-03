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Умер глава Управления строительства Астаны

3 января 2018, 11:09

Причина смерти не называется.

В пресс-службе столичного акимата подтвердили информацию о смерти руководителя Управления строительства Астаны Талгата Рысбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Покойный Талгат Тастыбаевич окончил Целиноградский инженерно-строительный институт в 1990 году по специальности «Инженер-строитель», в 2000 году получил образование юриста в Университете им. Д.А. Кунаева.

В разное время Талгат Рысбеков работал инженером-строителем в Государственном проектном институте «Целингипросельхоз», главным специалистом «Управления финансов и материально-технического обеспечения отдела охраны и безопасности Генеральной прокуратуры РК», начальником отдела капитального строительства управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК, заместителем начальника ГУ «Управление строительства города Астаны», руководителем Управления жилищной инспекции города Астаны. С августа 2015 года возглавлял Управление строительства города Астаны.

Азамат Сыздыкбаев


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